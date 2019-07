Corrupção. Joana Marques Vidal diz que fez "uma análise do que está à vista de toda a gente"

anónimo

02 jul, 2019 08:39

Esta senhora se devia abster, do que ela critica, faz lembrar muitas pessoas , comuns, que tem um tacho e lhe retiram, se zangão, com os amigos, descobrem lhes a careca,faz lembrar um ditado, antigo, zangam se as comadres , descobrem as verdades,antigamente, as mulheres iam para os tanques públicos, e ribeiros, lavar a roupa suja, hoje tem a comunicação social. Resumo da historia, no tempo em que ela lá esteve o que ela fez?se teve o queijo e a faca na mão?Vem agora falar do que devia ter feito, ou ela era mandada por alguém , que mandava nela?E muito feio e muito mau, Quantos processos prescreveram, importantes, mas que eram de pessoas de grande influencia, e ricas, era o passa ,a frente e esquece. mady em portugal