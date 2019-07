Argélia faz três em linha na CAN

A Argélia completou o pleno de vitórias, esta segunda-feira, na fase de grupos da Taça Africana das Nações (CAN).

A equipa de Yacine Brahimi, ex-FC Porto, e de Islam Slimani, ex-Sporting, bateu a Tanzânia, por 3-0. Slimani, que alinhou de início, abriu o marcador e, depois, Ounas "bisou". Brahimi foi suplente não utilizado.

Foi pelo mesmo resultado que o Senegal derrotou o Quénia, com um golo de Ismaila Sarr e outros dois de Sadio Mané, do Liverpool, que ainda falhou uma grande penalidade (e converteu outra com sucesso).

Com isto, a Argélia completou três vitórias em três jogos e, portanto, nove pontos de nove possíveis, vencendo o grupo C. Em segundo, ficou o Senegal, com seis pontos, carimbando o apuramento para os oitavos de final. O Quénia ficou em terceiro, com três pontos, e a Tanzânia em quarto, com zero.

Marrocos vence a prova dos nove

O Marrocos também fez três em linha, na fase de grupos da CAN

Os leões do Atlas derrotaram a África do Sul, por 1-0, com golo de Bossoufa aos 90 minutos, e chegou aos nove pontos em três jogos. O português naturalizado Manuel da Costa foi titular pela seleção marroquina.

Assim, Marrocos vence o grupo D, com nove pontos, mais três que a Costa do Marfim, que fica em segundo e garante o apuramento para os oitavos de final. Os marfinenses golearam a Namíbia por 4-1. A África do Sul fica no terceiro lugar do grupo, com três pontos, e a Namíbia em último, sem pontos somados.