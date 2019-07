Treinador do Slovan Bratislava agradado com interesse do FC Porto em Greif

O interesse do FC Porto em Dominik Greif, avançado em primeira mão por Bola Branca, agrada ao treinador do Bratislava.

Em declarações reproduzidas no site "ProFutebol", Martin Sevela lembrou que o guarda-redes polaco, de 22 anos, "ainda está no Slovan", mas não escondeu que a atenção dada é positiva para o clube.

"Acho que, se não surgir algo extremamente interessante neste período de transição, vamos manter-nos juntos. Mas fico satisfeito com o interesse de outros clubes. É um cartão de visita sobre o nosso trabalho no clube, a confirmação de que o estamos a fazer bem. Queremos devolver o Slovan ao lugar onde já esteve no passado", frisou o técnico.

Conforme Bola Branca avançou na passada quarta-feira, Dominik Greif é o novo alvo do FC Porto para a baliza, uma vez gorada a contratação de Koubek ao Rennes. O guarda-redes titular do Slovan, com que já realizou 63 partidas, mede 1,97 metros e já é internacional eslovaco.