Melhor marcador da Liga holandesa apetrecha ataque do Sevilha

O Sevilha anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Luuk de Jong ao PSV Eindhoven.

No site oficial, o club espanhol revelou que o ponta-de-lança holandês, de 28 anos (a menos de dois meses dos 29), assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas, ou seja, até junho de 2022.

De Jong, que em temporadas anteriores foi associado a Benfica e Sporting, foi formado no De Graafschap, mas lançou-se para a ribalta com o Twente, o que levou o Borussia Monchengladbach a contratá-lo. Contudo, não teve sucesso na Alemanha e, após um empréstimo falhado ao Newcastle, rumou ao PSV. De volta à Holanda, de Jong reencontrou-se com o futebol e, em 204 encontros, marcou 112 golos.

Na última época, apontou 32 golos em 43 jogos e sagrou-se melhor marcador da Eredivisie, com 28 golos em 34 partidas.