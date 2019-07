Silas na linha da frente para suceder a Abel

Jorge Silas está na "pole position" para suceder a Abel Ferreira no Sporting de Braga, ao que Bola Branca apurou.

O romeno Razvan Lucescu deixou o PAOK e transferiu-se para o Al Hilal, da Arábia Saudita. O campeão grego escolheu Abel para a sucessão. A Renascença sabe que o presidente dos minhotos, António Salvador, levou nega pelo treinador da equipa B do Benfica, Renato Paiva. No entanto, o imbróglio já tem solução: Silas, que na última época levou o Belenenses SAD a um meritório nono lugar do campeonato.



Silas tem uma cláusula de rescisão de 250 mil euros. Bola Branca sabe que as negociações já decorrem. Nas próximas horas, o Sporting de Braga deverá anunciar a mudança técnica na equipa profissional de futebol, seis dias depois do início dos trabalhos para a nova época.



De qualquer modo, o Braga está sem treinador ao sexto dia de trabalho de pré-época. Rui Santos, treinador da equipa B do Braga, já orientou o plantel principal, durante a manhã desta segunda-feira, no treino.