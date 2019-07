Lage acredita que João Félix podia "ser a grande referência que tem faltado ao Benfica"

Bruno Lage lamenta o facto de não poder contar com João Félix para a nova época e que o avançado não fique no Benfica, onde teria a oportunidade de se tornar no novo grande ídolo desde Rui Costa.

Em entrevista à BTV, esta segunda-feira, o treinador do Benfica assumiu que "a ideia era poder contar com o contributo" de João Félix. Por outro lado, salientou que o jovem "poderia ser a grande referência que tem faltado ao Benfica, principalmente por ser português, por aquilo que representa, porque é um miúdo que veio da formação".



"O Rui [Costa] já não joga há dez anos e ainda estamos à procura do substituto dele. O João poderia ser a grande referência que a família benfiquista necessita e acarinha, porque foi um facto durante estes cinco meses. Gostava que o João vivesse isso, que saísse de Portugal e do clube com uma passagem maior daquilo que foram apenas estes cinco meses. Se sair, vai como grande ídolo, mas gostava que saísse com mais algum tempo de casa para confirmar ainda mais aquilo que foram estes cinco meses. O Benfica pretende fazer também uma campanha internacional e poderia ser muito bom para o João", sustentou.

Apesar da pena por não ver Félix tornar-se um "verdadeiro ídolo do Benfica", Bruno Lage compreende a decisão do jogador, de 19 anos, de rumar ao Atlético de Madrid, caso a transferência se confirme:

"É um jovem talento, convicto das suas ideias, pensa pela sua cabeça. Se decidiu dar outro rumo à sua vida, certamente fará uma grande carreira."