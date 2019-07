Chiquinho está de regresso ao Benfica

O Benfica anunciou, esta segunda-feira, o regresso de Chiquinho, após uma temporada no Moreirense.

No site oficial, o clube revelou que o médio português, de 23 anos, assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, até 2024.

"Sem dúvida que é uma emoção muito grande, porque durante o ano foi um objetivo que eu tracei: fazer uma boa temporada para voltar. Estou muito feliz por estar de volta", admitiu Chiquinho em entrevista à BTV.



Chiquinho chegou ao Benfica no último verão, provindo da Académica, no entanto, saiu para o Moreirense sem se estrear e com cláusula de recompra. O médio brilhou em Moreira de Cónegos, com 10 golos e oito assistências que foram decisivos para um surpreendente sexto lugar no campeonato. E que valeram o regresso à Luz, uma época mais tarde.

Na segunda passagem pelo Benfica, que espera que seja mais comprida, Chiquinho vai "lutar pelo [seu] espaço" e promete "muita dedicação, muito trabalho, um profissional a 200% e lutar por todos os títulos".

"É um desafio de exigência muito alta. O Benfica luta por todos os títulos e a expectativa está la em cima. (...) Estamos a falar do Benfica. Só o nome diz tudo, e sem dúvida que o peso é muito maior, mas com trabalho e dedicação acredito que as coisas vão correr bem", sublinhou.