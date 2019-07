Santa Clara vai a Sófia buscar reforço para a defesa

O Santa Clara tem novo reforço para o centrao da defesa. Trata-se do cabo-verdiano Steven Pereira, de 25 anos.

No site oficial, os açorianos revelaram que Steven Pereira, proveniente do CSKA de Sófia, da Bulgária, assinou contrato válido para as próximas três temporadas, isto é, até 2022.

Steven Pereira jogou nos holandeses do AVV De Spartaan, Zwolle e MVV, antes de rumar à Bulgária. Pelo CSKA de Sófia, disputou 13 jogos, na temporada passada.