Liverpool vende Danny Ings ao Southampton

O Southampton anunciou, esta segunda-feira, que adquiriu Danny Ings em definitivo ao Liverpool.

O avançado inglês, de 26 anos, esteve emprestado aos "saints" na última época. Agora, por 22,4 milhões de euros, passou a pertencer aos quadros do Southampton, com contrato assinado por três épocas, até 2022.

Danny Ings reforçou o Liverpool no verão de 2015, proveniente do Burnleym no entanto, nunca se conseguiu afirmar em Anfield Road. Em 2018/19, foi emprestado pela primeira vez, ao Southampton, e marcou oito golos em 25 jogos, que convenceram os "saints" a comprá-lo.