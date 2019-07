Juventus oficializa contratação de Rabiot

A Juventus oficializou a contratação de Adrien Rabiot, esta segunda-feira.

Foi em comunicado, a campeã italiana confirmou a aquisição a custo-zero do médio francês, de 24 anos, que terminou contrato com o Paris Saint-Germain. A Juventus não revelou a duração do contrato de Rabiot.

Rabiot protagonizou a novela da época, em França. O internacional francês, formado no PSG e há sete anos na equipa principal (com um empréstimo ao Toulouse pelo meio), recusou-se a renovar contrato e foi posto de lado por Antero Henrique, então diretor desportivo dos parisienses. Como Rabiot não mudou de ideias, o PSG manteve-o afastado da equipa principal até ao final da temporada.

Adrien Rabiot vai, daqui para a frente, ser colega de Cristiano Ronaldo e, se este não sair no verão, de João Cancelo, na octacampeã italiana.