FC Porto empresta Saidy Janko ao Young Boys

O FC Porto emprestou Saidy Janko ao Young Boys, segundo anunciou o clube suíço, esta segunda-feira.

O lateral-direito, de 23 anos, vai rodar no seu país de origem durante a nova temporada. Na última época, Janko fez 17 jogos pelo Nottingham Forest, do segundo escalão inglês, também por empréstimo do Porto.

Janko, que foi formado no Zurique e no Manchester United, reforçou o FC Porto no verão de 2018, proveniente dos franceses do Saint-Étienne, mas nunca jogou pelos dragões. O lateral, que foi internacional de sub-21 pela Suíça, também já representou os ingleses do Bolton e do Barnsley e os escoceses do Celtic.