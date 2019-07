Boavista confirma contratação de Ricardo Costa

O Boavista confirmou a contratação de Ricardo Costa, esta segunda-feira. O central português estava sem clube, depois de ter terminado contrato com o Tondela.

Foi nas redes sociais que o clube axadrezado revelou a aquisição de Ricardo Costa a custo-zero. O internacional português, de 38 anos, volta assim ao clube em que fez sete anos da formação, para "cumprir o grande objetivo" de carreira.

"É um prazer estar aqui. Consegui concretizar o meu grande objetivo grande: conseguir estar na equipa principal do Boavista. É um grande orgulho. Todos juntos conseguiremos todos os nossos objetivos", afirmou Ricardo Costa, no vídeo publicado no Facebook do Boavista.