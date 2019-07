Gelson Martins fica no Mónaco até 2024

O Mónaco, do português Leonardo Jardim, anunciou, esta segunda-feira, a contratação em definitivo de Gelson Martis ao Atlético de Madrid.

No site oficial, sem revelar os valores do negócio, o clube do Principado comunicou que o extremo internacinal português, de 24 anos, assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas, até 20224.

Gelson Martins foi um dos jogadores que rescindiram unilateralmente com o Sporting, após o ataque à Academia de Alcochete. Isso permitiu-lhe assinar a custo-zero com o Atlético de Madrid, no entanto, não se afirmou e, em janeiro, foi emprestado ao Mónaco. O papel decisivo na manutenção da equipa de Leonardo Jardim, com quatro golos e quatro assistências, convenceu os monegascos a ficar com ele.

Entretanto, Sporting e Atlético de Madrid chegaram a acordo para sanar o litígio por Gelson. Os espanhóis pagam 22,5 milhões pelo extremo ao Sporting, que por sua vez desembolsam 7,5 milhões por 50% do passe do avançado argentino Luciano Vietto, reforço de verão dos leões.