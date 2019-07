Nuno Espírito Santo garante continuidade de Dendoncker

O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, garantiu a contratação definitiva de Leander Dendoncker ao Anderlecht.

No site oficial, esta segunda-feira, o clube inglês explicou que o acordo de empréstimo do médio belga, de 24 anos, tinha cláusula de compra obrigatória, acionada na abertura do mercado de verão. De acordo com a imprensa inglesa, a transferência custou cerca de 13 milhões de euros ao Wolves, que não revelou a duração do contrato assinado por Dendoncker.

Na época que agora terminou, Dendoncker disputou 26 jogos e marcou dois golos pelo Wolverhampton, que garantiu o sétimo lugar da Premier League, na época de subida, e o apuramento para a Liga Europa.