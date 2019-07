Japão volta à caça comercial de baleias

Uma pequena frota pesqueira do Japão apanhou esta segunda-feira algumas baleias, na primeira caçada comercial em mais de três décadas, um facto que tem sido condenado por várias vozes a nível internacional.

O Japão tinha anunciado em dezembro que ia abandonar a Comissão Baleeeira Internacional e retomar a caça comercial a este animal.

Perante as objeções o Japão responde que na verdade a maioria das espécies de baleia não correm perigo de extinção e que a caça e consumo de baleia fazem parte da tradição e cultura do país.

Segundo a Reuters, pelo menos duas baleias foram já apanhadas, mas os navios passarão agora grande parte do verão nas águas ao largo do Japão a caçar.

O Governo estabeleceu uma quota de 227 baleias para este ano, que será revista todos os anos.

Críticos como Nicola Beynon, da Humane Society International, dizem que “este é um dia triste para a proteção global das baleias” e que “estas criaturas magníficas serão mortas sem qualquer razão”.

Apesar de ser parte da cultura japonesa, a indústria baleeira tem um peso quase insignificante no país. A carne de baleia constitui apenas 0,1% de toda a carne consumida no país por ano e apenas cerca de 300 pessoas trabalham diretamente no ramo.