Chelsea adquire Kovacic ao Real Madrid em definitivo

O Chelsea anunciou, esta segunda-feira, a contratação definitiva de Mateo Kovacic ao Real Madrid.

O médio croata, de 25 anos, representou o clube inglês,na época finda, por empréstimo dos espanhóis. Convenceu e valeu esforço de, garante a imprensa espanhola, 45 milhões de euros. O Chelsea revelou que Kovacic assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, até 2024.



Esta época, pelo Chelsea, Kovacic disputou 51 jogos. Antes disso, ao longo de três épocas no Real Madrid, realizou um total de 109 jogos, com três golos marcados. Tinha sido contratado ao Inter de Milão, no verão de 2014, por 38 milhões de euros. Antes disso, o médio internacional croata representou o Dínamo Zagreb, clube que o formou.