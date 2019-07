Valência vende Rúben Vezo ao Levante

O Valência vendeu o central português Rúben Vezo ao Levante, conforme anunciou, esta segunda-feira.

No site oficial, o Valência comunicou que "chegou a um acordo" com o Levante para a transferência do defesa português, de 25 anos,, a quem agradeceu o "trabalho e esforço como valencianista" e desejou "muita sorte na sua nova etapa profissional". Pelo clube "granota", Vezo assinou um contrato válido por cinco temporadas.

Vezo continua, assim, no clube a que esteve emprestado durante a segunda metade da temporada que agora terminou e pelo qual disputou 15 jogos e marcou dois golos. O central termina uma ligação de seis épocas ao Valência, para o qual se transferiu do Vitória de Setúbal, em 2013/14. Pelo meio, ainda foi cedido ao Granada.

David Remeseiro, mais conhecido por "Jason", fez o sentido contrário. O extremo espanhol, de 24 anos, terminou contrato com o Levante e assinou pelo rival citadino por três temporadas, até 30 de junho de 2022. Jason ficou, ainda, com cláusula de rescisão de 35 milhões de euros.