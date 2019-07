Defesa do Valência e filho de Paulo Assunção reforçam o Famalicão

O Famalicão apresentou, esta segunda-feira, dois reforços para a nova temporada. São eles Alex Centelles, emprestado pelo Valência, e Gustavo Assunção, filho de Paulo Assunção, antigo jogador do FC Porto.

Centelles é um lateral-esquerdo de 19 anos, internacional espanhol da categoria e vai rodar em Famalicão até ao final da época. Na última época, cumpriu 30 jogos pela equipa B do Valência e ainda foi convocado para dois jogos da Liga Europa, com o Celtic, embora não tenha jogado.

Em declarações ao site oficial do Famalicão, Centelles assumiu estar "entusiasmado com a possibilidade de crescer num campeonato tão competitivo" como o português e "motivado para viver a primeira experiência fora de Espanha", logo num "clube histórico" de Portugal.

Gustavo Assunção, de 19 anos, é médio, tal como o pai foi. O jovem foi formado no Atlético de Madrid, tendo sido chamado para vários treinos da equipa principal e é internacional pelas camadas jovens do Brasil. Assunção assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas.

Ao site do clube, o médio admitiu estar "entusiasmado com este novo passo na carreira" e expressou o desejo de "singrar no Famalicão".