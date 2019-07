Lille exerce opção de compra e fica com Reinildo

O Lille confirma a contratação, a título definitivo, de Reinildo, ao Belenenses SAD. O lateral-esquerdo moçambicano assina por três temporadas. Os clubes não divulgam o valor da transferência, mas a imprensa refere que o negócio ficou fechado por quatro milhões de euros.

Com passagem discreta pela equipa B do Benfica, Reinildo foi cedido a Fafe e Covilhã, pelos encarnados. Utilizado com regularidade em ambos os clubes, na II Liga, o defesa teve oportunidade no escalão principal na temporada passada, no Belenenses SAD.

O jogador aproveitou a lesão de Zakarya para conquistar a titularidade na equipa de Silas. Fez 19 jogos que motivaram o interesse do Lille. Foi emprestado aos franceses no mercado de inverno, mas fez, somente, três jogos.

Apesar da escassa utilização, Reinildo convenceu os responsáveis do Lille e assina contrato com a equipa gaulesa.