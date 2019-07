Manifestantes invadem Parlamento de Hong Kong

Dezenas de manifestantes invadiram esta segunda-feira o Parlamento de Hong Kong.

Um grupo de manifestantes conseguiu partir as portas de vidro e entrou no edifício.

As imagens divulgadas pelas televisões mostram dezenas de pessoas no interior do plenário do Parlamento de Hong Kong.

Os manifestantes escreveram slogans nas paredes da assembleia e envergam cartazes com mensagens. Muitos têm capacetes amarelos.

A invasão do Parlamento acontece por ocasião do 22.º aniversário da transferência de Hong Kong para a China.