Rod Stewart reforça treino do Belenenses SAD

Rod Stewart foi o grande reforço do Belenenses SAD, esta segunda-feira. O cantor britânico, com ascendência escocesa, é adepto do Celtic e durante a visita ao Estádio Nacional, palco da maior vitória da história do clube de Glasgow, desceu ao relvado e confraternizou com os jogadores que treinavam sob as ordens da Silas.

O plantel e a equipa técnica aproveitaram para registar o momento com vários fotos ao lado de Sir Rod Stewart, um dos artistas britânicos mais conhecidos a nível mundial, vestido a rigor com a camisola do Celtic.

Os escoceses foram campeões europeus em 1967, depois de baterem o Inter na final, por 2-1, no Estádio Nacional, em Oeiras. É o único título europeu conquistado pelo clube de Glasgow.