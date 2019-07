Rashford renova com o Manchester United

Marcus Rashford renovou contrato com o Manchester United. O avançado acrescenta um ano ao acordo anterior e fica vinculado ao clube até 2023. De acordo com a imprensa inglesa, Rashford passará a receber um salário a rondar os 1,4 milhões de euros, por mês.

Em declarações publicadas pelo clube, no site oficial, o internacional inglês, de 21 anos, agradece ao treinador Solskjaer pelo que tem feito por ele e fala de um desfecho que desejava. "Estes treinadores são perfeitos porque aprendemos com a experiência deles. O Manchester United tem sido tudo na minha vida, desde que cheguei com sete anos. Este clube formou-me como jogador e como pessoa. É um privilégio sempre que tenho a oportunidade de vestir esta camisola", diz o jogador.

Rashford cumpre a quarta temporada no Manchester United, depois de ter sido lançado por Van Gaal, em 2015/16. Na última época fez 47 jogos e marcou 13 golos.