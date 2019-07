Presidente do COP lamenta que o judo não tenha dado mais medalhas em Minsk

O Comité Olímpico de Portugal (COP) vai analisar alguns desempenhos “menos bons” nos Jogos Europeus, com vista ao que será a atenção a dar para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

A revelação é feita, em entrevista a Bola Branca, pelo presidente do COP, José Manuel Constantino, que deixa como que um recado particular ao judo, na hora de fazer um balanço de Minsk 2019, em que Portugal garantiu 15 medalhas, mais cinco do que há quatro anos, em Baku.

"Vamos aguardar os relatórios da direção desportiva e do chefe de missão para percebermos qual deverá ser o foco principal da nossa atenção. Estou a contabilizar o número de medalhas que podíamos ter alcançado e não alcançámos. Sobretudo numa modalidade, o judo, com dois quartos lugares e em que as coisas [podiam ter] corrido melhor", adverte.

Nos segundos Jogos Europeus, que terminaram no domingo, Portugal obteve três medalhas de ouro, seis de prata e seis de bronze. Balanço positivo, reconhece José Manuel Constantino, apesar do "recado" ao judo: "Conseguimos atingir e ultrapassar o objectivo estimado. Do ponto de vista global, a nossa avaliação é muito positiva e estamos satisfeitos por isso."

Carlos Nascimento (atletismo, 100m), Fu Yu (ténis de mesa) e a seleção de futebol de praia conquistaram medalhas de ouro.