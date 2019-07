Abel de saída do Braga para o PAOK

Abel Ferreira transmitiu a António Salvador que a proposta que tem em mãos do PAOK "é irrecusável". O presidente do Sporting de Braga confirmou à SportTV que essa foi a mensagem que recebeu, esta manhã, do próprio treinador.

Perante este cenário, o dirigente começou a tratar de "defender os interesses do Braga, independentemente dos argumentos apresentados" por Abel. O treinador tem contrato com o Braga e já tinha começado os trabalhos de pré-temporada.

Os minhotos exigem o pagamento de uma verba a rondar os 2,5 milhões de euros para libertar Abel e o treinador irá receber cerca de dois milhões, por temporada.

Sucessor de Abel

Rui Santos, treinador da equipa B, já tomou conta da formação principal, esta segunda-feira, mas não é por ele que passa a solução para suceder a Abel. Silas, do Belenenses SAD, Sá Pinto e Jaime Pacheco, treinador livres, são os nomes apontados. Renato Paiva era desejado por António Salvador, mas Luís Filipe Vieira barrou a saída do treinador da equipa B do Benfica.

Salvador diz que só agora irá começar a tratar do asssunto, uma vez que "foi uma situação inesperada". "Não tenho ninguém em mente. Inicámos a pré-época. Primeiro vamos resolver isto [situação de Abel Ferreira] e depois, com calma, vamos pensar na melhor solução", explica.

Abel Ferreira, de 40 anos, termina uma ligação de cinco anos com o Sporting de Braga. Começou como treinador da equipa B e foi promovido à formação principal em 2016/17, sucedendo a Jorge Simão.

No PAOK sucede a Razvan Lucescu e herda a equipa campeã da Grécia. O clube tem Mário Jorge Branco como diretor desportivo.