Abrantes Mendes espera que sócios ratifiquem a expulsão de Bruno de Carvalho

Mais relevante do que a decisão sobre dar a palavra a Bruno de Carvalho, na Assembleia Geral do próximo sábado, Sérgio Abrantes Mendes considera que é importante que os sócios que estiverem presentes se lembrem dos motivos que levaram à atual situação, de ratificar a expulsão do ex-líder leonino.

Em declarações a Bola Branca, o antigo dirigente lembra "a vergonha de, pela primeira vez na história do Sporting, alguém que já foi presidente do clube ser expulso". Abrantes Mendes pede aos sócios, que estiverem presentes no pavilhão, que não temam decidir em função da desejada "paz e estabilidade" no clube.

O tema da segurança não é preocupante, na opinião de Abrantes Mendes, porque considera "terem sido tomadas medidas de segurança", com o objetivo de não se repetirem cenas passadas. "Aqueles que insistem em arranjar problemas e altercações terão de ser expulsos da AG", sublinha.

No plano desportivo, e no que diz respeito ao futebol profissional, o antigo dirigente aplaude o discurso de Frederico Varandas por este "não ter prometido isto e aquilo". O sócio dos leões quer o clube "a preocupar-se consigo próprio e não com os outros, recusando loucuras e decidindo ir ao mercado no tempo correto".

Só assim o clube irá dar "aos associados os êxitos que merecem", garante Abrantes Mendes.