João Sousa segura-se no "top-70"

João Sousa caiu três posições no "ranking" mundial de ténis, mas mantém lugar entre os primeiros 70. O número um nacional é agora o 69.º da classificação que continua a ser liderada Novak Djokovic, com Nadal em segundo e Federer em terceiro.

Esta semana a modalidade está concentrada em Wimbledon. João Sousa é o único português em competição. Na 1.ª ronda defronta o inglês Paul Jubb, número 431 do "ranking". São também britânicos os adversários de Sousa na varianta de pares. O tenista de Guimarães faz dupla com o argentino Leonardo Mayer e na ronda inaugural medem forças com Daniel Evans e Lloyd Glasspool.

Pedro Sousa mantém o estatuto de número dois nacional, no lugar 107. João Domingues é o terceiro, na posião 170. Ambos competem no Challenger de Ludwigshafen, na Alemanha, esta semana.