Spinazzola e Diawara reforçam Roma de Paulo Fonseca

Paulo Fonseca está em fase de afinação do plantel e esta segunda-feira a Roma anunciou as contratações de Leonardo Spinazzola, à Juventus por cerca de 30 milhões de euros, e de Amadou Diawara, ao Nápoles por 21 milhões.

Spinazzola, de 26 anos, fez apenas 12 jogos pela Juve, na época passada. O lateral-esquerdo é internacional italiano e destacou-se na Atalanta, clube ao qual esteve cedido pelo emblema de Turim, entre 2016 e 2018.

Diawara, médio-defensivo da Guiné-Conacri, também não teve uma época de grande utilização no Nápoles. Fez apenas 19 jogos, depois de duas temporadas com mais jogos e de se ter mostrado no Bolonha.

A Roma contrata estes dois atletas, mas há outros dois de saída. Luca Pellegrini, lateral-esquerdo de 20 anos, segue para a Juventus, por 22 milhões, e Manolas, central grego de 28 anos, vasi para o Nápoles a troco de 36 milhões de euros.