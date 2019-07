Inter confirma contratação de Godín

O Inter confirma a contratação de Diego Godín. O central uruguaio terminou contrato com o Atlético de Madrid e os italianos anunciam acordo válido por três temporadas. Godín terá 36 anos quando terminar o vínculo assinado.

Godín esteve 12 épocas em Espanha, as últimas nove no Atlético e as primeiras três no Villarreal.

Godín, de 33 anos, é internacional uruguai e esteve com a seleção na Copa América. Os uruguaios foram eliminados nos quartos de final.