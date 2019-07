FC Porto reforça baliza, Coates fica, Lage entra à campeão

Os três desportivos apostam em temas diferentes para manchete, esta segunda-feira. O jornal "O Jogo" garante que o FC Porto vai avançar para o reforço da baliza e Greif, nome avançado pela Renascença, está confirmado, mas não chegará sozinho ao Dragão.

"Greif sim, Koubek também", titula "O Jogo". O eslovaco já trabalha no Slovan de Bratislava, mas é esperado esta semana no Porto. O checo está otimista quanto a um acordo entre dragões e o Rennes.

"A Bola" tambem garante que Greif está para chegar ao Porto, mas o maior destaque na primeira página é Bruno Lage: "Entrada à campeão". "Estamos a trabalhar para ter um plantel fortíssimo" e "queremos a afirmação nacional e internacional" são as frases destacadas das declarações do treinador à Benfica TV. Ideias repetidas pelos outros dois desportivos, com o "Record" a acrescentar que Taarabt, Jota e Rafa terão papel importante.

O diário da Cofina, contudo, tem Coates como grande figura do dia: "Patrão fica em casa". Varandas garantiu a Keizer que Coates não sairá. O "Record" faz todas as contas dos centrais. Coates, Mathieu e Neto intocáveis. Ilori, Ivanildo e Eduardo Quaresma luta pelo quarto lugar. Domingo Duarte é para vender.

Os três desportivos destacam, ainda, a situação de Abel Ferreira no Sporting de Braga. O PAOK está interessado em contratar o treinador.