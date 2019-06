Egipto faz o pleno na primeira fase da CAN

O Egipto venceu o Uganda por 2-0 e alcançou a terceira vitória em três jogos na Taça das Nações Africanas (CAN) de que é anfitrião.

Salah e El Mohamady marcaram os golos na partida deste domingo.

Apesar da derrota, o Uganda também segue na CAN.

No outro jogo do dia e do grupo A, o Zimbabué foi goleado (4-0) pela República Democrática do Congo.

Já estão apurados para os oitavos de final as seguintes seleções: Egito, Uganda, Madagáscar, Nigéria, Argélia e Marrocos.