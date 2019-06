Boavista contrata avançado paraguaio com nome de goleador

O avançado paraguaio Fernando Cardoso, de 18 anos e 1,70 metros, reforça o Boavista, por empréstimo do Clube Olímpia. O anúncio foi feito este domingo pelos axadrezados.

Cardoso é o segundo reforço paraguaio que o Boavista garante por empréstimo para 2019/2020, depois do defesa esquerdo Walter Clar, cedido pelo Sol America e anunciado no dia 21.

O Boavista refere que o jogador "fez toda a sua formação no Olimpia, estreando-se com 16 anos na equipa principal e com 17 fez 31 jogos" e, também, "integrou a lista elaborada pelo [jornal inglês] The Guardian, em 2018, como um dos jovens mais promissores do mundo".

Cardoso jogou pelo seu país no Mundial da Índia de Sub-17 e é o terceiro reforço axadrezado, depois do médio Paulinho (ex-Sporting) e do já mencionado Walter Clar.

O Boavista agendou para segunda-feira, no Estádio do Bessa, no Porto, o seu primeiro treino de preparação para a temporada 2019/20.