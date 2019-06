Madagáscar segue em frente na Taça das Nações Africanas

Madagáscar apurou-se para os oitavos de final da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN), ao vencer a já qualificada Nigéria por 2-0, na terceira e última jornada do grupo B.

Frente às 'super águias', que partiam para a derradeira ronda sem pressão, Madagáscar colocou-se em vantagem à passagem do minuto 13, quando Nomenjanahary aproveitou bem um mau passe na defesa nigeriana para bater o guardião Ezenwa.

No segundo tempo, aos 53 minutos, o avançado Andria viria a fechar o resultado na cobrança de um livre direto, que ainda sofreu um desvio na barreira, confirmando o primeiro lugar da 'poule' para os malgaxes, com sete pontos, contra seis da Nigéria.

No outro encontro, a Guiné Conacri bateu o Burundi pelo mesmo resultado (2-0), face a um 'bis' de Yattara, aos 25 e 52 minutos, já depois do adversário ter ficado reduzido a 10 elementos, devido à expulsão de Dduwarugira (12).

A vitória permite à Guiné somar quatro pontos, colocando-se com boas possibilidades de ser um dos quatro melhores terceiros classificados para aceder à próxima fase, enquanto o Burundi, sem qualquer ponto e nenhum golo marcado, termina a prestação nesta edição da CAN no quatro posto.

Ainda este domingo, pelas 20h00, o Egito, já qualificado, enfrenta o Uganda, e o Zimbabué enfrenta o Congo, em jogos da terceira e última jornada do grupo A.