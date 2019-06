Rabiot a caminho da Juventus

O médio Adrien Rabiot já está em Turim e prepara-se para ser reforço da Juventus.

Foi o próprio campeão italiano a confirmar a chegada do internacional francês de 24 anos através das redes sociais.

Para a oficialização do negócio, faltam os habituais exames médicos.

Rabiot terminou contrato com o PSG e, depois de recusar renovar, foi afastado do plantel principal do campeão francês em dezembro.

Adrien Rabiot é o segundo reforço da Vechia Signora, onde jogam Cristiano Ronaldo e João Cancelo, para o meio-campo, depois de Aaron Ramsey.