Cartoonista que desenhou Trump a jogar golfe junto a corpos foi dispensado

Um cartoonista canadiano que desenhou Donald Trump a jogar golfe insensível aos cadáveres de imigrantes, pai e filha salvadorenhos, que morreram na fronteira dos Estados Unidos, foi dispensado de várias publicações no seu país.

Michael de Adder é o autor da imagem que não chegou a ser publicada na imprensa, mas foi divulgada pelo próprio nas redes sociais, onde revelou também, via Twitter, que vários jornais americanos e canadianos cancelaram a sua colaboração.

O cartoonista afirmou no Twitter que os vários jornais da província de New Brunswick, no leste do país, o dispensaram, mas não atribuiu explicitamente a decisão das publicações à divulgação do cartoon de Trump.

Na imagem, é replicada a fotografia de Oscar Ramirez (25 anos) e a filha, Valeria (23 meses), que morreram afogados quando cruzavam clandestinamente a fronteira México-Estados Unidos, mas o cartoonista coloca Trump, ao lado de um carrinho de golfe, a observar os cadáveres e a perguntar: "Importam-se que continue a jogar?".

A fotografia chocante dos corpos encontrados no Rio Grande foi divulgada na imprensa internacional na quarta-feira.