Miguel Oliveira pontua na Holanda

Miguel Oliveira (KTM) somou mais três pontos na corrida deste domingo, na Holanda.

O motociclista português acabou as 26 voltas do circuito de Assen em 13.º lugar e assim encontra-se agora em 17.º lugar, com 15 pontos.

Miguel Oliveira tinha começado a prova no 20.º lugar, conseguindo por isso recuperar várias posições. Um dos concorrentes diretos do português, Johann Zarco (KTM), desistiu por causa de problemas técnicos, permitindo a aproximação na tabela classificativa. O piloto oficial da KTM tem agora apenas um ponto de vantagem sobre Miguel Oliveira.

O português acabou a prova em pouco mais de 40 minutos, com mais 35 segundos que o vencedor, Maverick Viñales (Yamaha). Em segundo lugar ficou o também espanhol Marc Márquez (Honda).

