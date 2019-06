Bispo do Porto desafia jovens a lançarem reptos

Ouvir os jovens e perceber as suas inquietações. O Bispo do Porto diz que o Faith's Night Out (FNO) chega ao coração dos jovens por ser "algo de radicalmente diferente das tradicionais conferências que não entusiasmam ninguém".

D. Manuel Linda acredita que este tipo de iniciativa é uma lição para "os bispos e para os padres que estão habituados a dispor de todo o tempo" porque findos os sete minutos a que cada um teu direito "cortam-nos o som quando nos excedemos, é algo que muito positivo".

O bispo quer, por isso, que os jovens da diocese lhe lancem reptos e não fiquem à espera da mensagem. O bispo preferia que no dia a dia "fossem os jovens a falar, a lançar reptos” mas deixa o lamento de que” das vezes que aqui nesta diocese do Porto tenho estado com eles raramente me lançam desafios”. D. Manuel Linda diz que “eles preferem escutar do que falar” e o bispo “preferia que fosse o contrário” pois diz ter “muito a aprender com eles".

D. Manuel Linda não considera que a juventude diocesana esteja acomodada, mas admite que "metodologicamente estamos habituados a que o padre e o bispo falem e os leigos escutem, e falta essa tomada de palavra para estabelecer diálogo". Se eles falassem mais "eu perceberia melhor a sua mentalidade, e o estado da temperatura que o termómetro marca", referiu o bispo que lembrou que recentemente "celebrou eucaristia com os jovens às cinco da manhã numa das Igrejas perto do Porto".

Em jeito de conclusão D. Manuel Linda reforça que "gostava que me falassem mais a mim do que eu a eles".

Ter a Fé como foco

No Porto decorreu mais uma edição do Faith's Night Out, um evento católico, organizado pelas Equipas de Jovens de Nossa Senhora. Tendo a Fé como foco, o FNO quer transmitir experiências e inspirar uma fé viva e decidida.

Foram 12 conferências de sete minutos, simples e diretas, em que se tentou passar uma mensagem chave sobre a Fé, por quem a vive e também por quem a olha em perspetiva.

Nalguns casos foi necessário recorrer ao cartão vermelho porque o entusiasmo da partilha levou a que se excedesse o tempo previsto.

Esta noite os jovens sentiram-se interpelados. António Vasconcelos lembrou que "Papa já nos disse levantem-se do sofá, o Papa já nos disse não fiquem na varanda a ver a vida passar, o Papa já nos disse façam-se ouvir", tudo verbos imperativos que "obrigam a uma ação imediata, que obrigam a que tomemos alguma ação".

E nestes momentos de partilha e animação trocam-se experiências. Inês Caeiro, que trabalha com os mais desfavorecidos perguntou "até quando vamos permitir que isto aconteça à nossa Porta?” depois de revelar que da sua varanda vê quase todos os dias pessoas que abrem a tampa do caixote do lixo tiram qualquer coisa e seguem o seu caminho". Inês diz que muitas vezes sentimos que a vida passa a correr" mas adverte que “a vida dos mais frágeis passa demasiado devagar" e conclui que "apoiar os mais frágeis é uma necessidade universal, é um convite de Jesus para sermos o seu rosto com quem nos cruzamos".

No fundo, a Católica do Porto recebeu esta noite jovens que tem necessidade de discernir. E foi o padre José Frazão, provincial da província portuguesa da Companhia de Jesus que lembrou que temos "a liberdade para procurar encontrar e escolher a vontade de Deus", porque "é isto o discernimento: liberdade para procurar e uma vez procurado encontrar e uma vez encontrado escolher a vontade de Deus".

O padre José Frazão alerta ainda assim que “podemos procurar e não encontrar nem escolher, podemos encontrar e não querer escolher, podemos mesmo querer escolher sem ter procurado e sem ter encontrado".

Atualmente, as edições do Faith's Night Out têm lugar, uma vez por ano, em Lisboa, Porto e São Paulo, no Brasil.