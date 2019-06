Presidente de colégios GPS escondia ouro num jacuzzi

O presidente do grupo de colégios privados GPS, António Calvete, terá escondido quase um milhão de euros no vão de uma banheira de hidromassagem numa das suas habitações.

A descoberta da Polícia Judiciária, durante buscas em casas e empresas de Pombal e Leiria, foi feita em barras de ouro e em notas do Banco Central Europeu. A notícia é avançada pela revista “Sábado”.

Segundo a notícia, as diligências terão avançado após uma informação bancária dada ao abrigo de uma investigação do Ministério Público a ordens de compra de ouro por familiares de António Calvete no valor de 400 mil euros.

Calvete vai ser julgado a 12 de setembro por burla qualificada, falsificação de documentos e peculato.

Segundo o Ministério Público, os administradores dos colégios terão utilizado para uso pessoal 30 milhões dos 300 milhões de euros que o grupo GPS recebeu do Estado entre 2005 e 2013 por conta dos contratos de associação, os apoios aos privados que garantem o ensino nas localidades onde a escola pública não existe ou é insuficiente para todas as crianças na escolaridade obrigatória.