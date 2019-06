Benfica. Jonas autorizado a chegar mais tarde

O Benfica confirma que “a maioria dos jogadores” se apresenta segunda-feira, dia 1. Os internacionais e Jonas estão autorizados a chegar “em data posterior”.

Em comunicado, os encarnados confirmam que os testes médicos e exames físicos começam às 8h45, no centro de estágio do Seixal e no estádio.

O avançado "Pistolas" tem mais um ano de contrato com o clube da Luz, mas, segundo algumas fontes, tem estado a ponderar o fim de carreira.

O trabalho no relvado começa na quarta-feira, dia 3, com dois treinos por dia à porta fechada. Haverá treino aberto ao público na manhã de sábado, dia 6.