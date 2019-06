Sporting. Rogério Alves confirma “momento de tensão"

O presidente da assembleia-geral do Sporting confirma um incidente na reunião magna do clube, mas refere que o orçamento foi aprovado.

“Houve um momento de tensão. Por acaso, nesse momento, um grupo de sócios tinha-me chamado para falar com eles, por isso não presenciei de forma direta os acontecimentos. Sei que o que aconteceu, ao cabo de dezenas de intervenções, foi que, quando o presidente Fredericos Varandas usava da palavra, alguém que o terá insultado. Essa pessoa foi retirada da sala pela segurança e identificada dentro dos termos normais”, referiu Rogério Alves aos jornalistas.

No final da assembleia-geral, Rogério Alves confirmou ainda que o orçamento do Sporting para 2019/20 foi aprovado com 69,01% dos votos a favor.

Questionado depois sobre se na assembleia-geral da próxima semana, que vai decidir o recurso sobre a decisão de expulsar Bruno de Carvalho, entre outros, vai dar a palavra aos ex-dirigentes, Rogério Alves diz que a vontade dele é que sim.

“Na segunda-feira divulgarei as regras da Assembleia-Geral. às pessoas que foram expulsas e recorreram para a assembleia-geral, no exercício de um seu direito, deverá ser admitida a falar. No entanto, essa decisão deverá ser tomada de forma colegial na próxima segunda-feira.”