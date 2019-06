Vietto espera mostrar a sua “melhor versão” no Sporting

O argentino Luciano Vietto falou pela primeira vez de leão ao peito e disse acreditar que a estratégia do treinador “vai ser boa” para ele.

“Espero conseguir apresentar a minha melhor versão e dar o meu melhor em prol da equipa para que façamos uma boa temporada", disse em declarações à Sporting TV.

O novo avançado dos leões aproveitou para se apresentar a sócios e adeptos: "Sou um jogador ofensivo, dinâmico e de boa qualidade técnica que gosta de trocar a bola com os meus companheiros”.

“Estou muito feliz por ter vindo para aqui. Falei com o meu antigo companheiro, Battaglia, que me falou muito bem do clube e do campeonato”.

O Sporting já realizou três dias de trabalho na nova época.