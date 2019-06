Benfica. André Almeida renova até 2023

O polivalente André Almeida renovou contrato com o Benfica até 2023. Aos 28 anos, o defesa-direito vai para a nona temporada de águia ao peito.

Em relação à Btv, André Almeida diz que "a renovação suscita um sentimento especial. Da maneira como terminámos a época, a melhor forma de começar uma nova seria assim: prolongar o meu vínculo com este clube que me tem dado tanto”.

“Já são oito anos com esta camisola e tem sido uma relação perfeita. Quando encontramos a relação perfeita, para quê abandoná-la? Prolongar esta relação dá-me também mais confiança para fazer o meu trabalho, e o acreditar das pessoas em mim é muito importante.”

O internacional luso reforça que tem sido uma “uma caminhada longa e bonita, que eu tive a felicidade de poder partilhar com os meus amigos, com a minha família. Lembro-me muito do que foi viver o primeiro título. Para mim foi algo muito especial porque era uma sensação que nunca tinha vivido deste lado. Nunca tinha ganho um título, e quando chego ao Marquês e vejo aquela imensidão de gente, e nós a andar no meio dos adeptos… passa um arrepio pela espinha. Foi uma sensação muito bonita, das que mais guardo. Às vezes parece que outros não são tão importantes, mas são”.

André Almeida soma 250 jogos e conquistou 13.º troféus, incluindo cinco campeonatos.