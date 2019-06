Fórmula 1. Hamilton castigado em três lugares

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi penalizado em três posições na grelha de partida por ter prejudicado o finlandês Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) na qualificação para o Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1.

O líder do campeonato do mundo, que tinha alcançado o segundo melhor tempo, atrás do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), foi relegado para o quinto lugar na partida.

Os comissários consideraram que Hamilton prejudicou Raikkonen na curva 3 do Red Bull Ring, em Spielberg, durante a primeira parte da Qualificação (Q1), quando saiu das boxes para a pista.

O finlandês não gostou da atitude do campeão mundial e fez um gesto obsceno com o dedo médio da mão esquerda ao passar por Hamilton.

Os comissários consideraram que Hamilton tinha sido avisado pela equipa da aproximação de alguns adversários e, "apesar de ter feito uma manobra evasiva, não foi o suficiente para evitar prejudicar o carro número 7 [de Raikkonen], que vinha numa volta lançada", lê-se na nota da Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Hamilton perdeu ainda um ponto na sua licença, o primeiro em 12 meses.

Desta forma, o holandês Max Verstappen (Red Bull) foi promovido para o segundo lugar da grelha, ao lado de Leclerc.

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) sobe ao terceiro lugar e o britânico Lando Norris (McLaren) ao quarto, depois de já ter ganhado uma posição na grelha com a penalização do sueco Kevin Magnussen (Haas), por ter trocado a caixa de velocidades.