D. Manuel Clemente confirma conversações para reaproveitamento de edifícios desocupados

O Cardeal Patriarca lembra que o Estado também tem muitos edifícios desocupados e sem uso que poderão ser reaproveitados para acolher estudantes.

Questionado sobre a notícia de que o Governo está em conversações com os bispos para ver da disponibilidade de edifícios vazios da igreja que possam receber estudantes, D. Manuel Clemente confirma as conversações e diz estar disposto a colaborar.

As declarações do Cardeal foram feitas à margem das ordenações de dois presbíteros e seis diáconos no Patriarcado de Lisboa.