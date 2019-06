Talibãs fazem 25 mortos no Afeganistão

Pelo menos 25 membros de milícias pró-governamentais foram mortos num ataque talibã no norte do Afeganistão, quando está para começar no Qatar uma nova ronda de negociações de paz entre os Estados Unidos e os rebeldes.

O ataque aconteceu antes do amanhecer no distrito de Nahrin, na província de Baghlan, no norte do país, quando os milicianos tentavam ajudar um grupo de soldados cercados pelos talibãs, segundo Fawad Aman, porta-voz do Ministério da Defesa.

"Eles foram emboscados quando foram ajudar, mas infelizmente 25 foram mortos", disse.

O governador de distrito, Fazaluddin Muradi, confirmou a informação, dizendo que os confrontos duraram quase seis horas.

Os talibãs já reivindicaram o ataque.

Este episódio surge no momento em que uma nova ronda de negociações de paz deve começar hoje em Doha, no Qatar, entre representantes dos talibãs e dos Estados Unidos.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, numa visita a Cabul na terça-feira disse esperar um acordo de paz com os talibãs "antes de 1 de setembro".