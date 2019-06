Leclerc, o mais rápido na Áustria

O francês Charles Leclerc (Ferrari) garantiu a pole position para o Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1.

Leclerc deu a volta mais rápida em 1:03.003 minutos, o que representa novo recorde do circuito).

Lewis Hamilton (Mercedes) fez o segundo tempo e Max Verstappen, da Red Bull, o terceiro.

"Foi um bom resultado mas agora é preciso concluir o trabalho na corrida", frisou Leclerc, ainda com os problemas mecânicos que lhe roubaram uma vitória certa no Bahrain bem presentes na memória.

Já Lewis Hamilton sublinhou o facto de estarem "três marcas nos três primeiros lugares". "É bom", vincou.

O sueco Kevin Magnussen (Haas) foi dos mais efusivos a festejar os resultados, depois de ter garantido a quinta posição da grelha, igualando o melhor resultado desta temporada, que tinha acontecido no Mónaco. No entanto, uma penalização de cinco lugares na grelha por ter mudado a caixa de velocidades do seu monolugar atira-o para a 10.ª posição na partida.

Pela negativa, destaque para o 10.º registo do alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que nem sequer saiu para a pista na terceira e decisiva fase da qualificação (Q3), devido a problemas de alimentação de combustível no motor do seu monolugar.

No entanto, o quatro vezes campeão do mundo vai partir do nono posto devido à penalização de Magnussen.