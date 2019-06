Lisboa recebe dois novos presbíteros e seis diáconos

Igreja cheia para uma cerimónia cheia de ritual. O Patriarcado de Lisboa marcou o dia da Solenidade de São Pedro e São Paulo com as ordenações de dois novos presbíteros e seis novos diáconos.

Numa celebração que durou aproximadamente duas horas, o cardeal e patriarca de Lisboa D. Manuel Clemente ordenou os presbíteros Miguel Romão Rodrigues da Paróquia da Amadora e Tiago Ferreira Roque da Paróquia do Vimeiro. No mesmo momento foram ainda ordenados diáconos António Manuel Amaral, Idálio Manuel Santos Rodrigues, João Fernando Sala Pagou, José Alberto Lopes Costa, Paulo Veríssimo Gaspar e Rui Rocha Pinto.

Na homilia D. Manuel Clemente pegou em passagens dos Apóstolos. De Pedro, o cardeal destacou que: “É indispensável que os ministros ordenados sejam interior e exteriormente livres no serviço que Deus lhes confiar”, para isso sublinhou D. Manuel Clemente “rezar pelos ministros sagrados é garantir a constante sacralidade do seu serviço”.

Também pegando numa passagem do Apóstolo Paulo, o cardeal disse não conhecer “melhor síntese do que deve ser a vida em Cristo”, isto é: “Corro para ver se o alcanço Aquele que já me alcançou”. Dirigindo-se aos diáconos, o cardeal lembrou que o Concilio do Vaticano II “realçou a dimensão de serviço na igreja e da igreja para o mundo” que têm como missão.

Nas palavras do patriarca esse “serviço como Cristo o prestou”, “será simples, concreto e eficaz como todo o serviço humano deve ser, mas será total, profundo e benéfico como só divinamente pode acontecer”. Esse serviço deve também estar “atento aos mais pobres, amável e simples com inteira qualidade evangélica”.

Falando para os dois novos presbíteros, D. Manuel Clemente lembrou uma encíclica de João Paulo VI e destacou como “o dom do celibato reforça a imagem de Cristo sacerdote”. Recordando também palavras do atual Papa sobre a vocação à vida sacerdotal, o cardeal citou Francisco dizendo “não há alegria maior do que arriscar a vida pelo Senhor”.

“A igreja não tem o monopólio da bondade, nem se quer o da religião” afirmou D. Manuel Clemente que nesta celebração sempre olhada de longe pela curiosidade dos turistas que visitam os Jerónimos, falou ainda do celibato.

“Como anunciou Cristo na ressurreição, nem os homens terão mulheres, nem as mulheres maridos. Serão como anjos no céu. Bem vistas as coisas, a vida terrena na variedade das suas formas, deve educar-nos para a visão de Deus, essa sim absoluta, eterna e bastante. Isto a casados e solteiros. Viver o ministério sacerdotal como Cristo e Paulo o viveram celibatário e total é um legado indispensável da tradição viva que em si mesmo iniciaram. Significa e alimenta em quem o vive a radicalidade evangélica de quem deixa o habitual para alcançar ainda mais”.