Demorou, mas chegou. Temperaturas de Verão em todo o país

O Verão parece finalmente ter chegado a Portugal.

As previsões para este fim-de-semana são de temperatura mínima a subir e a máxima já em valores normais para esta altura do ano.

Portugal está já sob o efeito da massa de ar quente que atinge a Europa, mas que neste caso não deve fazer subir mais os termómetros.

Segundo a meteorologista Joana Sanches, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, “os valores de temperaturas não são tão elevados como os que têm ocorrido em Espanha e no restante continente europeu”, onde a onda de calor até tem causado vítimas.

“Esta noite haverá subida da temperatura mínima, embora a máxima terá ligeira descida no Alentejo durante o domingo”, diz ainda.

“Valores mais altos são no interior, onde todos os distritos terão temperaturas acima dos 33º, mas é no Alentejo que haverá as temperaturas mais altas, a chegar aos 37 graus”, conclui.

Este cenário de temperaturas altas vai-se manter durante a próxima semana no território continental.