“Com os que se julgavam bons, bem pouco pôde fazer o Senhor”, diz o Papa

O Papa Francisco recordou este sábado que o caminho da santidade cristã não está em elevar-se, mas em humilhar-se, dando como exemplos São Pedro e São Paulo, que tiveram um caminho nada estreito nas suas vidas. Pedro negou Jesus três vezes e Paulo foi dos maiores perseguidores da Igreja antes da sua conversão.

“Nisto, encerra-se uma grande lição: o ponto de partida da vida cristã não está no facto de ser dignos; com aqueles que se julgavam bons, bem pouco pôde fazer o Senhor”, disse o Papa, na homilia da missa que celebrou esta manhã em Roma.

“Quando nos consideramos melhores que os outros, é o princípio do fim. O Senhor não realiza prodígios com quem se crê justo, mas com quem sabe que é necessitado. Não é atraído pela nossa habilidade, não é por isso que nos ama. Ele ama-nos como somos, e procura pessoas que não se bastam a si mesmas, mas estão prontas a abrir-Lhe o coração.”

Não foi por falta de candidatos com um registo mais limpo que Cristo escolheu Pedro e Paulo como duas das principais figuras da sua Igreja, diz Francisco, “porquê Pedro, quando havia João? Porque Paulo e não Barnabé?”

A verdade, diz Francisco, é que estes dois “compreenderam que a santidade não está no elevar-se mas em humilhar-se: não é uma subida na classificação, mas confiar dia a dia a própria pobreza ao Senhor, que realiza grandes coisas com os humildes. Qual foi o segredo que, no meio das fraquezas, os fez continuar para diante? O perdão do Senhor.”

“Com o mal que fizeram, poderiam viver com sentimentos de culpa: quantas vezes terá Pedro pensado na sua negação! Quantos escrúpulos para Paulo, que fizera mal a tantas pessoas inocentes! Humanamente, faliram; mas encontraram um amor maior do que os seus fracassos, um perdão tão forte que curava até os seus sentimentos de culpa. Só quando experimentamos o perdão de Deus é que renascemos verdadeiramente. Recomeça-se daqui: do perdão.”

O Papa sublinhou ainda na sua homilia a importância de encarar a vida religiosa como uma relação, e não apenas como a vivência de um ideal que está ancorado no passado, “não é testemunha quem conhece a história de Jesus, mas quem vive uma história de amor com Jesus”.

Não aos cristãos de capa de revista

E pergunta aos fiéis de hoje: “Renovo eu cada dia o encontro com Jesus? Talvez sejamos curiosos sobre Jesus, talvez nos interessemos por coisas de Igreja ou notícias religiosas. Abrimos sites e jornais, e conversamos sobre coisas sagradas. Mas, assim, ficamos no que dizem os homens, nas sondagens, no passado. Mas isto, a Jesus, interessa-Lhe pouco. Não quer repórteres do espírito, e muito menos cristãos de capa de revista. Ele procura testemunhas, que Lhe digam dia a dia: ‘Senhor, Tu és a minha vida’”.

“Peçamos a graça de não ser cristãos tíbios, que vivem de meias medidas, que deixam resfriar o amor. Encontremos as nossas raízes na relação diária com Jesus e na força do seu perdão.”

Nesta missa da solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, o Papa impõe tradicionalmente o pálio aos novos arcebispos metropolitas, um símbolo da sua autoridade “O Pálio recorda a ovelha que o Pastor é chamado a carregar aos ombros: é sinal de que os Pastores não vivem para si mesmos, mas para as ovelhas”, disse Francisco.

O Papa saudou ainda uma delegação do Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, um dos mais importantes da comunhão ortodoxa, que como é tradição visita Roma por altura da festa de São Pedro e São Paulo. “A vossa presença lembra-nos que não podemos poupar-nos sequer no caminho rumo à plena unidade entre os crentes, na comunhão a todos os níveis”, disse Francisco.