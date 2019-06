Trump convida Kim para encontro na fronteira entre as Coreias

O Presidente norte-americano, Donald Trump, gostaria de se encontro este fim de semana com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un na zona desmilitarizada (DMZ, na sigla inglesa) situada na fronteira entre as duas Coreias.

Donald Trump está em Osaka, no Japão, para a cimeira do G20, e chega à Coreia do Sul na noite desde sábado. A visita a Seul vai durar um dia.