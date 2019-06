Sindicato dos Jornalistas acusa RTP de “assédio laboral”

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) acusa a RTP de “assédio laboral” e “falta de escrúpulos” por exigir aos trabalhadores, que recentemente viram o seu contrato de trabalho ser reconhecido pelo tribunal, o pagamento das contribuições à Segurança Social.



O sindicato refere, em comunicado, que a estação pública alega que os valores em causa, no valor de "milhares de euros", foram “adiantados” pela empresa em nome dos funcionários.

“Os valores estão na ordem dos milhares de euros e o prazo dado é o dia 26 de julho de 2019. É indicado o NIB da conta da RTP e deixado o aviso: se esse pagamento não for feito a partir de agosto o valor será descontado do salário dos trabalhadores”, pode ler-se no comunicado.

O Sindicato dos Jornalistas critica a “falta de escrúpulos da Direção de Recursos Humanos da RTP”, fala em “assédio laboral” e espera que a estação recue nesta decisão.

“Já não bastava a empresa pública ter estado em ilegalidade durante anos, mantendo a tempo inteiro e em necessidades permanentes trabalhadores como falsos recibos verdes. Já não bastava ter ‘sacudido’ para esses trabalhadores todas as responsabilidades fiscais. Já não bastava, durante anos a fio, ter negado a esses trabalhadores os direitos mais básicos no mundo laboral: contrato de trabalho, 14 meses de salário, subsídio de refeição”, refere o SJ.

O sindicato argumenta que é a estação que está em dívida para com estes trabalhadores - “salários, subsídios, horas extra, pernoitas, transporte” – e diz que o seu departamento jurídico está a trabalhar neste processo.